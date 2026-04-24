お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！（50）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。過去に購入した人気商品について語った。この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。「安く買えるのがラッキーならオークション系。あの当時買ったやつがこんな値段になってるってうれしいじゃないですか」と切り出したく