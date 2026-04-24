東京都はきょう（24日）、新たに完成した水素燃料電池船2隻を公開しました。自治体や官公庁が水素燃料電池船を所有するのは初めてです。きょう公開されたのは、先月完成した東京都の水素燃料電池船「東京みらい丸」と「つきじZERO」です。水素燃料電池船は水素と酸素の化学反応で発生させた電気で動き、二酸化炭素を発生させないなどのメリットがあります。都によりますと、自治体や官公庁の船として水素燃料電池船が使われるのは