ドラフト会場の大画面に表示された、レイダーズが全体1位指名のインディアナ大QBフェルナンド・メンドーサ＝23日、ピッツバーグ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLのドラフト会議が23日、ピッツバーグで開幕して1巡目が実施され、レイダーズが全体1位でインディアナ大のQBフェルナンド・メンドーサを指名した。2位ではジェッツがテキサス工科大のDEデービッド・ベーリーを選択した。ドラフト会議は3