吉本新喜劇の間寛平GM（76）が24日、大阪市内で、定例GM会見を開き、「金の卵13個目オーディション」で入団したルーキーを激励した。新たに新喜劇入りしたのはura−kei（ウラケイ＝25）、藤井遙佳（24）、林ゆい（22）、井下大活躍（40）、生島碧宙（りろ＝22）の5人。井下は40歳の異色ルーキー。NSC大阪28期を経て、漫才コンビ「井下好井（いのしたよしい）」として活動。4年前に解散した。寛平GMは「40歳？おっさんやで」と冷