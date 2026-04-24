ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが自身のインスタグラムを更新。目が充血したまま、テレビ番組の収録に臨んだことを報告しました。【写真を見る】【加藤綾菜】左目が充血「充血中なので全て左側向いてます。笑」 番組収録での対処法綾菜さんは「朝起きたら左目充血しまくり」と、書き出し「そんな中、楽しくテレビ収録へ行って参りました！」と、報告。そんな綾菜さんは「充血中なので全て左側向いて