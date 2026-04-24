吉本新喜劇のGM会見が24日、大阪市内で行われ、盲目のピン芸人濱田祐太郎（36）が昨年に続いて、今年も「盲目の新喜劇」に挑戦することを明かした。公演は5月29日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で「間寛平プレゼンツ濱田祐太郎が今年も見せる！盲目の新喜劇」として行われる。昨年は殺陣に挑戦したが、今回は新たにタップダンスに挑むという。「おかげさまで昨年は大阪文化祭奨励賞をいただきました。寛平GMにお祝いしても