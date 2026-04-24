中国のオンライン旅行予約サイト・同程旅行が発表した「2026年メーデー5連休中の旅行動向報告」は国内旅行市場を分析しているほか、メーデー5連休（5月1日から5日）に新疆ウイグル自治区の観光市場は社会現象を巻き起こすほどの成長を遂げ、中国全土の長距離旅行先の中で最大の注目ポイントとなるという予想を示した。新疆日報が伝えた。報告は、「CityWalk（シティウォーク）」に続いて、出かける前に色を一つ選び、街中を歩いて