言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、乳幼児の健やかな生活を支えるアイテムから、社会生活の中で守るべき大切な約束事、さらに科学的な好奇心を刺激する観察道具まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。脳をリフレッシュさせて、すっきりとした正解を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□□□きりむ□□がねヒント：