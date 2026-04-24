韓国最大の航空会社である大韓航空はこのほど、服装規定の変更を労働組合と協議し、女性客室乗務員が勤務中にスニーカーその他の機能性靴を着用することを認める方針を固めました。韓国メディアの22日の報道によると、大韓航空は過去57年間にわたり、女性客室乗務員にヒールの高さが3〜5センチの靴を履くよう求めていました。しかし同社は現在、「機内サービス用に設計された、安全性と機能性を両立させた作業用の靴の導入に注力」