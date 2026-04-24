お笑いタレントの今田耕司（60）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。付き合っていた女性に小指を折られそうになった出来事を明かした。この日のメッセージテーマは「ヤバいよ、ヤバいよ」。友人に誘われて妻に内緒で“夜の蝶”がいる店に行ったというリスナーの男性は、後日、この“蝶”からスマホに着信があり、妻から「この人、誰？」と問い詰められ、何とかご