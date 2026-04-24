海でのレジャーを楽しむ人が増える大型連休を前に、新潟海上保安部などによる海上パトロールの出動式が行われました。 4月24日朝、新潟港で行われた『安全推進活動出動式』には、新潟海上保安部の職員など15人が参加しました。 新潟海上保安部によりますと、去年、県内で発生した海の事故によるけが人は17人にのぼっていて、4年前には春の大型連休期間中に死亡事故も発生しています。 こうした中、新潟海上保安部