ソフトバンクの倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターが24日、モイネロの今後のプランを明かした。 同日午前の筑後ファーム施設での投手練習を視察し、昨季リーグMVPの動きをチェックした。左腕は、WBCキューバ代表を終えた3月下旬に再来日し、23日に再調整を再開後初のブルペン入り。45球を投げた。 「来週にかけて何回かブルペンに入って、再来週にも実戦形式にいけたらベスト。話し合いながら決めていく」。仕上がり具合は