神戸地裁工場でアスベスト（石綿）被害を受け、中皮腫で亡くなったとする男性＝当時（74）＝の遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁（島戸真裁判長）は24日、国に1430万円の支払いを命じた。損害賠償請求権が消滅する20年の時効の起算点などが争点となっていた。石綿健康被害を巡っては、最高裁が2014年に国の賠償責任を認め、国は一定の要件を満たした当事者らと和解して救済している。訴訟で国は今回の男性について