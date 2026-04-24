自民党は24日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する司法制度調査会などの合同会議を来月7日に開催する方針を固めた。関係者への取材で分かった。修正案に対する自民の異論を踏まえた再修正案が法務省側から提示される見通し。