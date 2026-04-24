高市首相は２４日午前の衆院厚生労働委員会で、イラン情勢に絡んで石油関連製品である医療物資の確保に不安が広がっていることに関し、「必要に応じて代替製品の調達などを行い、安定供給に万全を期す」と述べた。首相は「安定供給への懸念が確認された場合には、厚生労働省と経済産業省が協力してサプライチェーン（供給網）を確認し、特定された流通の目詰まりは迅速に解消している」と説明した。石油製品ナフサの調達へ向け