俳優の中尾明慶が２４日、都内で行われたＯＯＦＯＳ（Ｒ）ポップアップ「ＯＯＳＴＯＲＥ」オープニングイベントに出席した。アメリカ発のリカバリーフットウェアの同ブランドが新作モデルを発売したことに合わせ、初の大規模なポップアップストアを開催。もともと、同製品を家の中でも履くほどのヘビーユーザーだという中尾は「（イベントに参加できて）すごくうれしい。足への負担を感じにくいので、一度履くとやめられなく