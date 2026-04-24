【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の杉浦太陽が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの近影を公開し、反響を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「いつもニコニコ」夢空ちゃんのお座りショット公開◆杉浦太陽、夢空ちゃんの近影公開杉浦は、手におもちゃを持ちニコニコと笑っている夢空ちゃんのお座りショットを公開。「パチパチが好き」と手を叩く絵文字とともにコメントし、「いろんな事を覚え始