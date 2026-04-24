【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの川崎希が4月22日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳3児のママタレ「愛情感じる」おにぎりに一工夫された手作り弁当◆川崎希、手作りのお弁当公開川崎は「Photo dump」とつづり、4月のこれまでのできごとの写真を複数枚投稿。子ども用の弁当の写真や、両手を広げて眠る次女のぐーちゃん、沖縄旅行中のショットなどを公開した。弁当はマカロニミ