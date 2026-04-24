宮野真守 声優・俳優・アーティストの宮野真守が24日、松坂桃李主演の2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することが決定した。小栗忠順（松坂桃李）の幼なじみ滝川具挙（たきがわ・ともたか）を演じる。小栗家の屋敷の真隣に住んでいた幼なじみの旗本。若いころは茶目っけのあるムードメーカーだったが、外国奉行、神奈川奉行、京都町奉行と順調に出世し、大目付にまで上り詰める。攘夷の嵐が吹き荒れる京都