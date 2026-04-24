俳優の野村康太が、1stフォトブック『隣の君』を6月26日発売する。発売に先駆け、夕日をバックに爽やかな笑顔をみせるカバーが解禁された。【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太本作のコンセプトは“デート”。タイトルにも採用された『隣の君』は、野村がスタッフと相談を重ねて決定した。さらにカバーにデザインされたタイトルのフォントも、野村自らが「手書き風だとエモさが出ていいですよね」と案を出