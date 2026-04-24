セブン‐イレブン・ジャパンは、全国のセブン-イレブン店舗で販売している「からあげ棒」と同じ値段で5個刺し規格とした「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」を、5月のゴールデンウィーク期間に合わせ5月1日より順次発売する。【写真】値段そのまま！「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」にんにく醤油が香る味とザクザクとした衣の食感で、2009年の発売以来17年にわたり愛され続けている「からあげ棒」から、5個刺し規格が登場。行楽シ