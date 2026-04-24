バレーボール・SVリーグのサントリーサンバーズ大阪は24日、高橋藍（24）ら4選手が今季限りで退団すると発表した。高橋に加えて小川智大、デアルマス・アライン、藤中颯志も退団する。高橋は海外挑戦を経て24年にサントリーへと加入。2シーズンにわたって活躍を続け、昨季はSVリーグ初代王者に貢献。今季もレギュラーシーズンを首位で終え、ここからチャンピオンシップに向かう。チームを通じて以下のようにコメントした。