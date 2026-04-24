俳優の内田理央（３４）が２４日、大阪市内で、複合施設「クオーツ心斎橋」の開業セレモニーにゲストとして登場した。内田は「ラグジュアリーをテーマに、ブラックのジャケットドレスみたいなものを着てきました。そして、ゴールドのアクセサリーを合わせてみました」と、スリットからの長い脚が美しい衣装で登壇。「ビヨンドラグジュアリー（ひとつ先の豊かさ）」をコンセプトに、高級ブランド店舗が多く出店する新施設に華を