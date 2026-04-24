タレントでグラビアアイドルの清水あいり（33）が24日までにXを更新。久しぶりに身に着けたという水着姿を公開した。清水は22日の更新で「タイの撮影会で久しぶりに水着を着ました」と記述。高い場所にあるプールの横にビキニ姿で立つなど、ポーズを決めているショットを披露した。美脚など抜群のボディーラインとウエスト部分のくびれが際立っている。美バストと美スタイルにさまざまな声が寄せられる反響が起き、「これ本物な