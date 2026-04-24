【田中美久写真集 「もっと、ぜんぶ、ほんと」】 4月27日 発売 価格：3,300円 【拡大画像へ】 集英社は、田中美久さんの3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」の未公開カットで構成されたアナザー版・デジタル写真集「もっと、ぜんぶ、ほんと」を4月27日に発売する。価格は3,300円。 本作は、3月9日（ミクの日）に発売され、大ヒットを記録した3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」の