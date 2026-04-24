【B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版】 4月28日 発売 価格：1,430円 「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏 【拡大画像へ】 東京ニュース通信社は、エンタメ誌「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」を4月28日に発売する。価格は1,430円。 限定版の表紙を飾るのは、NMB48の芳賀礼さん。5月27日に33rdシン