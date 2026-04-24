鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も272回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。272回目の舞台は香川県を走る「ことでん志度線（しどせん）」。志度線を走る車両は元名古屋市交通局の車両で、瓦町駅〜琴電志度駅まで