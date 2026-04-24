ペイクラウドホールディングスが後場急伸している。同社はきょう、傘下のバリューデザインが手掛けるクラウド型独自Ｐａｙ発行サービス「ＶａｌｕｅＣａｒｄ」が、トヨタ自動車グループの従業員や地域住民の生活を支えるトヨタ生活協同組合に採用されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。 また、ＦＩＧ傘下のモバイルクリエイトとの協業で開発した独自Ｐａｙ対応の決済端末を、トヨタ生協