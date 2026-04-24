スカパーＪＳＡＴが後場一段高となっている。同社はきょう、小型ＳＡＲ（合成開口レーダー）衛星による地表変動解析の観測機会を特定する「観測機会最適化システム」（特許出願中）を世界で初めて開発したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 このシステムは、ＱＰＳホールディングス子会社であるＱＰＳ研究所の小型ＳＡＲ衛星コンステレーションにおける試験利用を経て実用化さ