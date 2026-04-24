愛媛銀行は後場プラス圏に浮上した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績について、最終利益が従来予想の５８億円から７２億円（前の期比２６．０％増）で着地したようだと発表した。最終増益幅が大幅に上振れしており、好感した買いが集まっている。資金利益及び役務取引等利益が増えた。期末配当予想は１０円増額の２９円とし、年間配当予想が４６円（前期実績は３４円）となる。なお、同社は５月１５日に決算発表を予