「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在でＩＨＩが「買い予想数上昇」４位となっている。 ＩＨＩは４日続落、ここにきて下値模索の動きを強めているが、値ごろ感から押し目買い対象と見る向きも多いようだ。政府は２１日に「５類型」の撤廃に踏み切り、これに伴い国内防衛産業の「武器」輸出が可能となったほか、防衛装備品の海外展開も今後本格化する見通し。三菱重工業、川崎重工