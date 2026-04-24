2027年に放送されるNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に、宮野真守が出演することが4月24日に発表された。宮野にとっては大河ドラマ初出演。連続テレビ小説『らんまん』（2023年度前期）、『大奥』Season2（2023年）に続く、NHKドラマでの抜擢となった。 参考：宮野真守が明かすコメディ演技の“こだわり”大事にしているのは「“ふざけない”こと」 宮野が演じるのは、主演を務める松坂桃李が演じる小栗忠順とともに新政府軍へ