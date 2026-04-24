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ミネソタ・ティンバーウルブズ vs デンバー・ナゲッツ 日付：2026年4月24日（金） 開催地：ターゲット・センター（Minneapolis） 最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 113 - 96 デンバー・ナゲッツ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対デンバー・ナゲッツがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・テ