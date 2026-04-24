【写真】Snow Man『ZIP!』オフショット／「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」ジャケット写真／【動画】「君を守りにきた選手権」 Snow Manが4月24日放送の『ZIP!』に出演し、新企画「おみくじクエスチョン」に挑戦。番組公式SNSでは、オフショットが公開された。 ■Snow Man、阿部亮平を囲む集合ショット 公開された写真には、番組ロゴのオブジェを前に、阿部亮平を囲むように並ぶSnow Manの姿が収められている。