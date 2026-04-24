【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大江千里の9thオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』が、6月24日にリリースされることが決定した。 ■これまでのキャリアの集大成的なバラエティに富んだ大作 今作は、2023年の『Class of ’88』以来約3年ぶりとなるオリジナルジャズアルバム。自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（Ba）、Ross Pederson（Dr）を迎えてレ