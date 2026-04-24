ＷＯＷＯＷ [東証Ｐ] が4月24日後場(13:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の15億円→22億円(前の期は29.9億円)に46.7％上方修正し、減益率が49.9％減→26.6％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の6.4億円の赤字→0.5億円の黒字(前年同期は13.9億円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算に