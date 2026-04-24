カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、本拠地リグレーフィールドでのフィリーズ戦に「4番右翼」で先発出場。3試合連発となる勝ち越し3号ソロを放つなど、チームの9連勝に貢献。4打数3安打1打点2四球の活躍を見せた。カブスはレッズに並ぶナ・リーグ中地区の首位に浮上した。試合後には、指揮官のクレイグ・カウンセル監督が鈴木を称賛。現地放送局は猛打賞を高く評価している。 ■中地