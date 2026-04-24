大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）サントリーサンバーズ大阪は24日、日本代表アウトサイドヒッターの髙橋藍（24）が2025-26シーズン限りで退団することを発表した。 SVリーグの誕生に合わせ2024年にモンツァ（イタリア）からサントリーに加入した髙橋。1年目からすぐにその実力を遺憾なく発揮すると、チームの優勝に貢献するとともにチャンピオンシップMV