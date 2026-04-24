漫才師の大平サブロー（70）、ハイヒール・モモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席し、新作ダンスを披露した。【動画】大平サブロー＆ハイヒール・モモコ『みるく饅頭 月化粧』ダンスなど新CM3本『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんに、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が