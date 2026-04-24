東京・JR原宿駅でタレントの中村静香さんが特殊詐欺の被害に巻き込まれないよう注意を呼びかけました。タレント 中村静香さん「本当に身近にいろいろな詐欺が起きていると思いますし、デジポリスも自分だけじゃなくて、親だったり、おじいちゃん、おばあちゃん、身近な大切な人を守るためにも、とても素敵だなと思ったので、ぜひ皆様、デジポリスを始めてください」きょう（24日）、東京・渋谷区のJR原宿駅で行われた警視庁の