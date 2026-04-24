インスタグラム更新カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が24日、自身のインスタグラムを更新。「絶対に公式では世に出ない写真」としてお気に入りの写真をアップした。投稿には「歯ブラシの広告みたいになった写真と、夫とカメラマンユースケさんが意気投合するキッカケとなった、2人の大好きな天竺川原さん」と綴って、写真を2枚アップした。1枚目は白い歯を見せ笑顔を弾けさせたもの。2枚目にはお笑