すでに10本塁打の大砲、ベルトに刻んだ文字に日米感服米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、シーズン前の評価を覆す大活躍を続けている。22日（日本時間23日）のダイヤモンドバックス戦まで、実に5試合連続の本塁打。その中で話題になったのが、ユニホームのベルトに刻んでいる漢字4文字だ。日本のファンからも「言霊の威力」「胸熱」との声が上がった。ベルトに刻まれていたのは、漢字で「臥薪嘗胆」の4文字。注