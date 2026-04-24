Rol3ertが、新曲「Boy」を本日リリースした。今作は、KATSEYE、Ruel、SIRUP、iriらとの仕事でも知られるオーストラリア出身のプロデューサー・Taka Perryとタッグを組んだ一曲。翳りを帯びたインディーロックの感触と、しなやかでダンサブルなグローバルポップのビートが交差した作品に仕上がったとのことだ。歌詞で描いているのは、「まだ少年でいたい自分」と「もう少年ではいられない現実」のあいだで揺れる心の輪郭だという。