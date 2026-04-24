中森明菜の1980年代NHK番組歌唱映像119曲がデジタルリマスター化されるブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』が、6月24日に発売。本作の予告編映像が公開された。【動画】貴重映像も！ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』予告編1982年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力と表現力で多くの人々を魅了し、日本を代表する歌手となった中森明菜。彼女が1980年代に出演した『NHK紅白歌合戦』