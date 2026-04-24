田中あいみが、4月23にSUPERNOVA KAWASAKIにて＜田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2＞を開催した。前回、同会場で2月5日に行われた無料スペシャルライブが大好評を博し、話題のスペシャルライブ第2弾を開催。平日にもかかわらず会場は多くの観客で埋め尽くされ、開演前から熱気に包まれていた。本公演は1部と2部に分かれ、前説はTKO木下、ダイキら、そしてシークレットゲストの武田真治が登場し、出