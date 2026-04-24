外国人観光客が増え、人によっては日本語が通じない場面もめずらしくなくなってきているのかもしれません。コンビニで働いている筆者の知人も、そんなふうに日本語が通じない相手に出くわしたと思っていたところ、のちに衝撃的な事実が発覚して……？ 無理やりゴミを渡してきた観光客の正体