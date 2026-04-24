会社員のAさんは、上司との関係に絶望していた。誰もいない会議室に呼び出されては「給料泥棒」「辞めてしまえ」といった人格を否定する罵倒を浴びせられる日々。精神的に追い詰められたAさんは、ある日ポケットの中でスマホの録音機能を起動させた。 【画像】職場ハラスメントによる退職経験を検討した割合 「これで証拠が掴める」と考えたAさんだったが、それと同時に「相手の許可なく録音することは犯罪にならないだろうか？