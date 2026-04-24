クレイジーケンバンドが24日、メンバーの河合わかばが体調不良により休養すると発表した。【写真】ほとばしる大人の色気…休養を発表した河合わかばサイトに掲載された文書では、「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました。これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこと