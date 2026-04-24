2018年のR―1王者・濱田祐太郎（36）が24日、大阪市内で「第51回吉本新喜劇GM月例会見」に登場。「盲目の新喜劇」（5月29日、なんばグランド花月、作・小西武蔵）の開催を発表した。昨年5月、「盲目のお蕎麦剣士が巻き起こす新喜劇」を開催し、好評。令和7年度の「大阪文化祭賞」奨励賞を受賞した。その第2弾で、今回はタップダンスに挑戦する。目下、昨年実施された新喜劇「金の卵オーディション12個目」で加入した新座員の