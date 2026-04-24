女優由美かおる（７５）が２３日に大阪市内で行われた映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（５月２９日全国公開）の記者会見に出席した。取材の場に姿をみせたのは久しぶり。年齢を感じさせないスタイルにスカート姿。「水戸黄門」名物となった入浴シーンでもおなじみ。デビュー当時から変わらない驚きのプロポーションについて、ブレイジング呼吸法を提唱していた。